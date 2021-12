Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm an den Küsten

Hamburg/Kiel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Sturm vor allem an den Küsten von Nord- und Ostsee. Die Warnung gilt von Mittwoch, 21.00 Uhr, bis Donnerstag 3.00 Uhr. Demnach können orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde auftreten. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) geht von einem bis zu 1,5 Meter höheren Wasserstand in der Nacht an der ostfriesischen Küste sowie im Weser- und Elbegebiet und von bis zu 75 Zentimetern an der nordfriesischen Küste aus. Von einer Sturmflut spricht man an der Nordseeküste, wenn das Hochwasser mehr als 1,5 Meter höher als normal aufläuft.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-214881/3

