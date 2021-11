Hamburger SV bezieht Trainingslager in Südspanien

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird vom 2. bis zum 8. Januar ein Trainingslager in Spanien absolvieren. Wie der Club am Dienstag mitteilte, geht es nach Sotogrande in der südspanischen Provinz Cadiz. Dort soll das Trainingslager "unter strenger Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln" staffinden, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Etwaige Testspiel-Termine stehen noch nicht fest: "Ohnehin muss das gesamte Wintertrainingslager aber coronabedingt aller Voraussicht nach unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden", teilte der Club weiter mit. Bis zur Winterpause stehen für das Team von Trainer Tim Walter noch die Spiele bei Hannover 96 am Sonntag, gegen Hansa Rostock am 12. Dezember und gegen Schalke 04 am 18. Dezember auf dem Programm. Im neuen Jahr geht es dann am 14. Januar bei Dynamo Dresden weiter.

