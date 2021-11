Sieg bei HSV II: Holstein Kiel II Regionalliga-Spitzenreiter

Hamburg. Holstein Kiel II hat die Tabellenführung in der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord übernommen. Im Duell der Zweitliga-Nachwuchsmannschaften feierte das Team von Coach Sebastian Gunkel am Montag einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Erfolg beim Hamburger SV II. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Laurynas Kulikas (23. Minute) brachte die seit 13 Partien in Serie unbesiegten Kieler an alter Wirkungsstätte in Führung, nach der Pause war Philipp König (50./65.) zweimal erfolgreich. Holstein Kiel II hat nun zwei Punkte mehr als Verfolger Weiche Flensburg, aber auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen. Der HSV II bleibt auf dem wichtigen fünften Platz, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berichtigt.

