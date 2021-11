Unbeständiges Wetter im Norden

Hamburg. Das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg wird zum Wochenstart unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Montagvormittag örtlich zunächst trüb. Im Tagesverlauf bleibt es nahe der Elbe wolkenreich, vereinzelt kommt es zu Regen- oder Schneeschauern, gebietsweise gibt es aber auch Auflockerungen. Dabei werden Temperaturen von bis zu vier Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag besteht Glättegefahr. Zusätzlich wird es an den Küsten zunehmend windig - am Dienstagmorgen werden Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet.

