Football-Profi Edebali wieder vor der Kamera aktiv

Hamburg. Football-Profi Kasim Edebali setzt seine Zweitkarriere als Schauspieler fort. Der Abwehrspezialist der Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) stand Anfang November in der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Food Balls" vor der Kamera. Der 32-Jährige spielt nun einen Hausmeister in Hamburg. Der Titel der Serie lautet "Food Balls x Project Pixxl".

Die fünf neuen Folgen werden nach ELF-Angaben nach einer exklusiven Erstausstrahlung auf gesperrten ELF-Kanälen ab Anfang Dezember auch auf frei zugänglichen Streamingdiensten gezeigt.

© dpa-infocom, dpa:211125-99-138238/2

