Prien: Ampel in Bildungspolitik abstrakt und unambitioniert

Berlin. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP eine zu wenig ambitionierte Bildungspolitik vorgehalten. "Der Gordische Knoten der Bildungsfinanzierung wird beschrieben, aber nicht durchschlagen" sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich hätte mir mehr Mut gewünscht und hatte gehofft, dass, wer mehr Fortschritt wagen will, sich auch an die notwendige Grundgesetzänderung herantraut." Die Finanzen und Strukturen zwischen Bund, Ländern und Kommunen müssten neu geordnet werden. "Doppelstrukturen und Programme an den Bedarfen in den Ländern vorbei sind nicht zielführend."

Der Ampel-Koalitionsvertrag bleibe im Bereich Bildung "bei abstrakten und unambitionierten Floskeln", kritisierte Prien. Die Chance, den massiven Innovationsschub und die Veränderungen in der Bildungslandschaft, die durch die Coronapandemie ausgelöst worden sei, in eine langfristige Strategie zu überführen, sei vertan worden.

So werde etwa bei der Digitalisierung der Fokus auf Geräte und zu wenig auf Pädagogik gelegt. Es sollten bestehende Projekte und Programme fortgeführt werden. Das reiche nicht aus. Insbesondere die Digitalen Kompetenzzentren müssten jetzt schnell kommen, um Lehrerprofessionalisierung und Entwicklung von Lernumgebungen auf die Beine zu stellen. Auch der Schulbau müsse bundesweit und flächendeckend gefördert werden. "Schulen brauchen das größte Investitionsprogramm, dass diese Republik seit der Wiedervereinigung gesehen hat", sagte Prien.

