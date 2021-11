Midyatli sieht in Ampel-Koalition großen Wurf

Kiel. Die SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Parteivorsitzende Serpil Midyatli wertet den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP in Berlin als erhofften großen Wurf. "Wir schaffen den politischen Aufbruch, den sich viele Menschen wünschen", teilte Midyatli am Mittwoch mit. "Mit der Ampel wird Deutschland sozial, digital und klimaneutral." Der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein im nächsten Mai, Thomas Losse-Müller, sieht in der Ampel-Koalition einen neuen politischen Stil, "der Fortschritt und Veränderung als Chance für gesellschaftliche Verbesserungen versteht".

© dpa-infocom, dpa:211124-99-128035/2

