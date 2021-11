Notfälle Verpuffung in Lkw-Fahrerkabine: 51-Jähriger schwer verletzt

Hamburg. Bei einer Verpuffung im Fahrerhaus eines Lastwagens in Hamburg-Billbrook ist der 51-jährige Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann musste am Mittwochmorgen mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, sei bislang noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-120163/2

