Handballer reisen zum Champions-League-Spiel nach Aalborg

Kiel. Der THW Kiel will seine gute Ausgangsposition in der Gruppenphase der Handball-Champions-League ausbauen. Heute spielen die Kieler in Dänemark gegen den dänischen Meister Aalborg HB (18.45 Uhr/DAZN und ServusTV). Aktuell sind die "Zebras" Tabellenzweiter der Gruppe A. Dieser Platz würde am Ende der Vorrunde reichen, um direkt in das Viertelfinale einzuziehen.

"Beide Mannschaften sind Top-Teams, beide Mannschaften kennen sich gut", sagte THW-Rückraumspieler Sander Sagosen, der von 2014 bis 2017 in Aalborg gespielt hat. Linksaußen Rune Dahmke freut sich auf die Unterstützung der 250 Kieler Fans, die nach Dänemark mitreisen wollen: "Ich erinnere mich noch gut an unser letztes Spiel in Aalborg. Das war für uns fast wie ein Heimspiel."

Das Hinspiel gegen Aalborg hatte der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Woche mit 31:28 gewonnen. Eine leichte Aufgabe wird die Partie nicht. Die Dänen hätten "eine starke Mannschaft mit vielen Weltklasse-Spielern, die in den vergangenen Jahren immer besser geworden ist", sagte THW-Akteur Harald Reinkind.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-114630/2

