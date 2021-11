St. Pauli ohne Innenverteidiger Medic gegen Sandhausen

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst auf Innenverteidiger Jakov Medic verzichten. Der 23-Jährige hat am Samstag bei der 0:4-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 durch einen Ellenbogenschlag einen Bruch des Nasenbeins erlitten. "Es hat seine Nase erwischt. Er wird uns nicht zur Verfügung stehen", sagte Trainer Timo Schultz mit Blick auf das Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen. Der Kroate wurde nach Clubangaben bereits am Dienstag operiert.

Der FC St. Pauli ist durch die Niederlage am vergangenen Wochenende auf den zweiten Tabellenplatz abgerutscht, würde aber schon mit einem Unentschieden gegen den 17. aus Sandhausen die Ligaspitze zurückerobern. Schultz hebt dennoch die Stärken der Kurpfälzer hervor: "Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der uns das Leben schwer machen wird, kompakt verteidigt und sein Glück über das Umschalten suchen wird." Sandhausen verfüge über ein erfahrenes Zweitliga-Team und mit Alois Schwartz über einen abgezockten Trainer, "der die Liga und alle Mannschaften aus dem Effeff kennt."

© dpa-infocom, dpa:211123-99-113266/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg