UKSH kann Zahl der Intensivbetten im Notfall erhöhen

Kiel/Lübeck. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) kann die Zahl der Intensivbetten im Falle einer sich weiter verschärfenden Corona-Lage kurzfristig deutlich erhöhen. Derzeit stünden an den beiden Standorten Kiel und Lübeck je 120 Betten zur Verfügung, sagte ein UKSH-Sprecher am Dienstag. Im April 2020 habe das Klinikum zeitweise 406 Intensivbetten betrieben. "Wir können im Krisenfall diese Zahl wieder erreichen." Damit verbunden wären aber Einschnitte im Regelbetrieb des Klinikums. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet. Mit Stand Montag wurden am UKSH in Kiel und Lübeck insgesamt 33 Corona-Erkrankte behandelt. Davon lagen 26 auf Normalstationen und sieben auf Intensivstationen.

