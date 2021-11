Lübecker Weihnachtsmärkte eröffnet - 2G und Maskenpflicht

Lübeck. Mit einer Andacht und einer Lichterprozession sind am Montag die Lübecker Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Wegen stark gestiegener Corona-Zahlen war die Andacht nicht wie sonst in der Marienkirche, sondern unter freiem Himmel. Die Zeremonie war zugleich das Startsignal für die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt und an dem 15 Meter hohen Weihnachtsbaum vor dem Holstentor. Die Tanne ist ein Geschenk der finnischen Hafenstadt Kotka an ihre Partnerstadt Lübeck.

"Wir setzen bei allen Märkten draußen wie drinnen auf die 2G-Regel und auf eine zusätzliche Maskenpflicht", sagte der Geschäftsführer des Lübeck und Travemünde Marketing, Christian Martin Lukas. Beides werde an allen Marktzugängen kontrolliert. "Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber wenn das Infektionsgeschehen weiter ansteigen sollte, ist auch eine Absage der Weihnachtsmärkte nicht ausgeschlossen", sagte er.

Die meisten Lübecker Weihnachtsmärkte sind bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital kann vom 26. November bis zum 6. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr besucht werden.

