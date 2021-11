Messer nach Gewaltverbrechen an A7 gefunden

Schuby. Nach der tödlichen Gewalt an der Autobahn 7 bei Schleswig/Schuby gegen eine Frau haben Ermittler das Tatmesser gefunden. Weitere Einzelheiten nannte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag nicht. Zuvor hatten die "Schleswiger Nachrichten" berichtet. Die Polizei ermittelt gegen den Ehemann der getöteten 31 Jahre alten Frau. Sie war am Sonnabend überfahren auf der Autobahn gefunden worden. Die Leiche wies mehrere Messerstiche in Hals und Nacken auf.

Der 33 Jahre alte Mann steht im Verdacht, auf seine Frau eingestochen zu haben, nachdem er seinen Wagen auf dem Standstreifen angehalten hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die schwer verletzte Frau anschließend vermutlich von einem Lastwagen auf der A7 erfasst und überrollt wurde. Nach dem Fahrer, der den Vorfall möglicherweise gar nicht bemerkt hat, wird gesucht. Ein Zeugenaufruf brachte nach Angaben der Staatsanwältin zunächst noch keinen Erfolg.

Der Ehemann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Mann und Frau sind syrischer Nationalität. Beide sind amtlich in Dänemark gemeldet.

