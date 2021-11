Fachgerichte im Norden jetzt durchweg auf E-Akte umgestellt

Kiel. Papierakte ade In Schleswig-Holstein führen jetzt alle Fachgerichte ihre Akten elektronisch. Seit Montag ist dies auch beim Finanzgericht der Fall, wie das Justizministerium am Montag in Kiel mitteilte. Nachdem die Arbeitsgerichtsbarkeit 2019 ihre Aktenführung entsprechend umgestellt hatte, kamen im laufenden Jahr die Sozialgerichte, das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht hinzu.

"Die Digitalisierung der Justiz ist das wohl größte Modernisierungsprojekt, das in der Justiz jemals durchgeführt worden ist", kommentierte Justizminister Claus Christian Claussen (CDU). "Sie ist notwendig, um den Rechtsstaat fit für die Zukunft zu machen." Die Justiz in Schleswig-Holstein sei bei der Digitalisierung bundesweit ein Vorreiter. Die Digitalisierung verändere die tägliche Arbeit aber auch erheblich. Bedenken gebe es ebenfalls. "Die Erfahrungen aus der Arbeitsgerichtsbarkeit und den anderen Fachgerichtsbarkeiten aber zeigen, dass sich der Aufwand lohnt", sagte Claussen. Sei die Umstellungsphase erst überstanden, wolle niemand zurück zur Papierakte.

Im nächsten Jahr soll auch die ordentliche Gerichtsbarkeit mit der E-Akte starten, zunächst bei den Landgerichten und dem Oberlandesgericht in Zivilverfahren, ab 2023 dann bei den Amtsgerichten.

