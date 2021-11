Sonne und Wolken am Montag im Norden

Hamburg/Kiel. In den kommenden Tagen wird es herbstlich im Norden. Zum Wochenstart gebe es noch einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, sagte ein Metereologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Es bleibe trocken bei Temperaturen bis neun Grad. In der Nacht ziehen dann Wolken auf, am Dienstag wird es deutlich trüber. Die Temperaturen bleiben mit zehn Grad weiterhin eher mild. Am Mittwoch erwartet den Norden dann Hochnebel und stärkere Bewölkung. Auch Regen und Sprühregen sind möglich bei Temperaturen um die neun Grad.

