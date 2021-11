Corona-Inzidenz steigt in Hamburg mit 209,2 auf Höchststand

Hamburg. Die Corona-Inzidenz ist in Hamburg auf einen Höchststand von 209,2 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Am Tag zuvor lag die Zahl der binnen sieben Tagen erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 198,5, vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 176,5 gelegen. Bundesweit gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Inzidenz am Sonntag mit 372,7 an.

Die Zahl der an einem Tag registrierten Corona-Neuinfektionen lag am Sonntag in Hamburg bei 565. Das sind 274 weniger als am Samstag und 203 mehr als vor einer Woche. Damit haben sich seit Februar 2020 in Hamburg nun mindestens 108.909 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 96.800 davon gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hamburg gestorben sind, stieg der Behörde zufolge um 3 auf 1868 (Stand Samstag). In den Hamburger Kliniken wurden mit Stand Freitag 193 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Corona-Kranken auf Intensivstationen wurde mit 49 angegeben.

75,3 Prozent der Menschen in Hamburg sind laut RKI (Stand Freitag) mindestens einmal geimpft, 73,4 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz. Damit rangiert Hamburg im Ländervergleich beim Impftempo hinter Bremen und dem Saarland weiterhin auf Platz drei. Der Bundesschnitt liegt bei den mindestens ein Mal Geimpften bei 70,4 Prozent und bei den vollständig Geimpften bei 67,9 Prozent.

Eine Auffrischungsimpfung haben bislang 6,0 Prozent der Menschen in Hamburg erhalten. Beim Boostern liegt die Hansestadt damit nach RKI-Angaben etwas unter dem Bundesschnitt von 6,3 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-84855/2

