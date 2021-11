Leiche von vermisstem Hundebesitzer geborgen

Schafstedt. Die Leiche eines vermissten Hundebesitzers ist am Samstagmorgen im Nord-Ostsee-Kanal gefunden worden. Ein Spaziergänger hatte den Leichnam einen Kilometer von der Kanalfähre Hohenhörn entfernt im Wasser entdeckt und die Polizei informiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei handelt es sich um den 44-jährigen Mann, der vor zwei Wochen seine beiden Hunde aus dem Kanal retten wollte und dabei untergegangen war. Die Hunde des Mannes hatten ersten Erkenntnissen zufolge ein Reh gejagt und waren dabei nahe Schafstedt in den Kanal gesprungen.

Bei dem Versuch, die Tiere aus dem Wasser zu retten, geriet der Besitzer selbst in Not. Zeugen hatten Polizeiangaben zufolge noch gesehen, wie er mitten im Kanal um Hilfe rief. Dann sei er verschwunden. Auch eine intensive Suche mit Tauchern war erfolglos geblieben. Die Hunde konnten wohlbehalten untergebracht werden.

