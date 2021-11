Verdacht eines Tötungsdelikts: Leblose Frau auf A7 gefunden

Schuby. Die Polizei ist am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 7 gerufen worden und hat dort eine leblose Frau aufgefunden. Nach Angaben der Beamten sei sie möglicherweise einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger sei am Tatort widerstandslos festgenommen worden. Zu den genaueren Hintergründen konnten zunächst keine Angaben gemacht werden, Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spurensuche und Spurensicherung war die BAB7 zwischen den Anschlussstellen Tarp und Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) in südlicher Richtung zunächst gesperrt.

