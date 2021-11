Tiere Land will einheitliche Maßnahmen gegen Vogelgrippe erlassen

Kiel. Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat den Erlass einer Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Geflügelpest in Schleswig-Holstein angekündigt. Damit werde eine einheitliche Grundlage für die Einhaltung von Hygienevorschriften für Geflügelhalter im Land geschaffen, teilte der Minister am Freitag mit. Er nannte die Lage sehr ernst. Die Allgemeinverfügung solle in der kommenden Woche erlassen werden.

Die Geflügelpest grassiere seit rund einem Monat im Land und sei in sieben Kreisen nachgewiesen worden, teilte Albrecht mit. "Es ist leider davon auszugehen, dass das Virusgeschehen uns auch in diesem Winter mit voller Wucht treffen wird." Um weitere Übertragungen von Wildvögeln auf Haus- und Nutztierbestände zu verhindern, müssten in Betrieben und privaten Haltungen strenge Hygieneauflagen eingehalten werden.

In diesem Herbst sei bislang bei 107 Wildvögeln aus den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und Herzogtum Lauenburg ein Vogelgrippevirus nachgewiesen worden. Die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Plön, Pinneberg und Herzogtum Lauenburg haben den Angaben zufolge bereits ganz oder teilweise verfügt, dass Geflügel die Ställe nicht mehr verlassen darf.

