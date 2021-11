Positiver Corona-Test bei Handball-Nationalspieler Hald

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Flensburg. Der dänische Handball-Nationalspieler Simon Hald von der SG Flensburg-Handewitt ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie der norddeutsche Handball-Bundesligist am Freitag weiter mitteilte, steht der 27-Jährige seinem Verein damit für das am Samstag (20.30 Uhr) anstehende Punktspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf nicht zur Verfügung. Er begab sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Flensburg stattdessen in häusliche Quarantäne.

Hald habe über grippale Symptome geklagt, berichtete die SG weiter. Ein Schnelltest des Betroffenen habe ein positives Ergebnis auf Corona ergeben. Der darauffolgende PCR-Test sei dann ebenfalls positiv ausgefallen. Als dänischer Nationalspieler sei Simon Hald vollständig geimpft, er weise bisher leichte Symptome auf, teilten die Flensburger dazu weiter mit.

