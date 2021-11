Nahverkehrsverbund: 3G-Kontrollen nur stichprobenartig

Kiel. Die Einhaltung der geplanten 3G-Regel in Bussen und Bahnen wäre nach Ansicht des Nahverkehrsverbundes Schleswig-Holstein nicht vollständig überprüfbar. "Wir gehen davon aus, dass Kontrollen nur stichprobenhaft möglich sein werden", teilte das Unternehmen am Freitag mit. Aus praktischen Gründen werde das vermutlich während der Fahrt stattfinden müssen. Welche Rolle die Verkehrsunternehmen dabei spielen würden und welche die Ordnungsbehörden, sei noch zu klären. "Wir wissen noch nicht, ob es in der neuen Landesverordnung hierzu weitere Vorgaben oder Wünsche geben wird", so ein Sprecher.

Eine 3G-Regel im Nahverkehr würde bedeuten, dass noch nur Geimpfte, Genesene oder auf das Coronavirus Getestete Busse und Bahn benutzen dürfen.

