Gastwirte blicken mit Sorge auf Absage von Weihnachtsfeiern

Kiel. Die Absage von Weihnachtsfeiern wegen der verschärften Corona-Lage bereitet vielen Gastwirten und Hoteliers in Schleswig-Holstein zunehmend Sorgen. "Es ist in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt zu Absagen von Weihnachtsfeiern gekommen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Schleswig-Holstein, Stefan Scholtis, am Freitag.

Weihnachtsfeiern seien für die Betriebe ein wichtiger Teil des Geschäfts, in dem auch Rücklagen für die schwachen Wintermonate gebildet werden müssten. "Vor diesem Hintergrund werden die Absagen mit großer Sorge zur Kenntnis genommen." Aus der ohnehin schwierigen Lage heraus könnte es für manche Betriebe noch mal sehr eng werden. "Der völlige Wegfall wäre katastrophal."

Scholtis verwies auf Regeln, die es Gästen ermöglichen, an Weihnachtsfeiern in Restaurants teilzunehmen. "Das statische Sitzen an Tischen birgt keine Gefahr." Vor diesem Hintergrund kann nach seiner Meinung an den Feiern festgehalten werden. "Im Gastgewerbe gibt es keine auch nur ansatzweise höhere Gefahr sich anzustecken als woanders."

