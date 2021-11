THW Kiel belohnt sich für starke Trainingsarbeit

Kiel. Trainer Filip Jicha freut sich über die Früchte seines Tuns bei den Handballern des THW Kiel. "Meine Spieler haben in den letzten Wochen überragend gearbeitet im Training. Heute haben wir es geschafft, das auch auf das Spielfeld zu übertragen", sagte der 39 Jahre alte Tscheche am Donnerstagabend nach dem 31:28 des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch über den dänischen Titelträger Aalborg HB in der Champions-League-Vorrunde.

Nur die schlechtere Tordifferenz trennt die zweitplatzierten "Zebras" zum Abschluss der Gruppenphasen-Hinrunde vom französischen Tabellenführer Montpellier HB. Den Vorjahresfinalisten aus Aalborg haben die Kieler fürs erste auf drei Punkte distanziert. Das Ziel, mit einem der beiden ersten Plätze die Playoff-Runde zu überspringen und damit direkt in das Viertelfinale einzuziehen, rückt immer näher. Für THW-Rechtsaußen war es "ein sehr wichtiges Spiel - auch aus psychologischer Sicht".

Schlüssel zum Sieg waren viel Tempo, eine kompakte Abwehr und ein starker Schlussmann Niklas Landin, der gegen seine dänischen Landsleute 15 Paraden zeigte. Jicha: "Natürlich haben wir auch viele einfache Fehler gemacht, aber das ist bei diesem Tempo, mit dem wir heute gespielt haben, auch vollkommen normal."

Schon am nächsten Mittwoch steht das Rückspiel in Dänemark auf dem Programm. Zuvor sind die Kieler aber noch in der Bundesliga gefordert. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) steht das schwere Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen auf dem Programm.

