Landessynode der Nordkirche tagt: Thema "Digitale Horizonte"

Travemünde. Am Donnerstag hat die in diesem Jahr letzte Tagung der Synode der Nordkirche begonnen. Themen der dreitägigen Zusammenkunft sind der Haushalt für das nächste Jahr und das Schwerpunktthema "Digitale Horizonte". Den Auftakt dazu sollte am Nachmittag ein Vortrag des Journalisten André Steins bilden, der bei der ARD die Social-Media-Redaktion der "Tagesschau" leitet. Die Synode findet als Online-Veranstaltung statt.

Zu Beginn der Tagung erinnerte die Präses der Synode, Ulrike Hillmann, an den ehemaligen Bischof Ulrich Wilckens. Er war am 25. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben. Wilckens war von 1981 bis 1991 Bischof des damaligen Sprengels Holstein-Lübeck der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, die 2012 in der Nordkirche aufging.

Im Vorfeld der Synode hatte Hillmann den Themenschwerpunkt als "fast visionär" bezeichnet. Der Digitalisierungsausschuss der Synode habe sich intensiv darauf vorbereitet, die Arbeitsgruppen in digitale Räume einzuladen. Während der November-Synode wolle sie die wichtigsten Themen für ihre weitere Amtszeit benennen.

Für den Etat 2022 hat die Kirchenleitung einen Entwurf vorgelegt, der von Einnahmen in Höhe von knapp 557 Millionen Euro ausgeht. Davon stammen rund 505 Millionen aus Kirchensteuern.

