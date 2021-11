Deutsche Hockey-Teams zweimal in Hamburg gegen Niederlande

Hamburg ist auch im Jahr 2022 Austragungsort für Spiele der deutschen Nationalmannschaften in der Hockey-Pro-League. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) dazu am Donnerstag mitteilte, werden am 11. und 12. Juni je zwei Spiele der Damen und der Herren gegen die Niederlande in der Hansestadt stattfinden. Neuer Spielort ist die Anlage des Clubs an der Alster Hamburg, der im Stadtteil Wellingsbüttel über einen neuen Kunstrasenplatz verfügt.

Die ersten Heimspiele des Jahres im März und Ende April finden in Düsseldorf und Mönchengladbach statt. Dann ist die Pro League im Mai in Berlin zu Gast, bevor es zum Saisonfinale nach Hamburg geht.

