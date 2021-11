Lange Schlange bei Impfaktion in den Hamburger Bücherhallen

Hamburg. So viel Andrang ist in den Hamburger Bücherhallen selten: Bei einer Impfaktion in der Zentralbibliothek der Bücherhallen in der Innenstadt am Donnerstag standen gegen Mittag mehrere hundert Menschen an. Die Schlange zog sich über den Vorplatz etwa 200 Meter in eine Seitenstraße hinein. Es seien viele Menschen dabei, die eine Erstimpfung wollten, sagten Mitarbeiter des Impfteams. Andere seien für Auffrischungsimpfungen gekommen. Die Impfungen sollten noch bis 18.30 Uhr gehen. Bei der letzten Impfaktion Ende Oktober waren nur knapp 250 Menschen in die Bücherhallen gekommen.

