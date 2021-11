Hamburg. Bei einem Streit in Hamburg-Wilhelmsburg sind am Donnerstag zwei Männer mit einem Messer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die beiden Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den Hintergründen des Verbrechens wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

