Notfälle Gefangener in Kiel leblos in seiner Zelle gefunden

Kiel. Ein 46 Jahre alter Gefangener ist am Donnerstagmorgen leblos in seinem Haftraum in der Kieler Justizvollzugsanstalt gefunden worden. Mitarbeiter entdeckten den einzeln untergebrachten Mann, als sie am Morgen dessen Zelle aufgeschlossen hätten, teilte das Justizministerium am Donnerstag mit. Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod des Gefangenen feststellen können.

Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Die Todesursache soll mit weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen festgestellt werden. Der Gefangene verbüßte in Kiel mehrere Haftstrafen wegen besonders schweren Diebstahls. Seine Freilassung war den Angaben zufolge für den 18. April 2023 vorgesehen.

