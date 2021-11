Schultz: HSV wegen seiner Historie immer der große Verein

Hamburg. Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli sieht in dem Hamburger SV aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit immer noch den großen Stadtrivalen. "Wir machen uns sicherlich nicht kleiner, als wir sind, aber aus der Historie heraus mit einem Europapokal der Landesmeister und Deutschen Meisterschaften wird der HSV immer der große Verein in Hamburg bleiben", sagte der 44-Jährige dem Magazin "11 Freunde" (Donnerstag) in einem Interview.

Allerdings habe der aktuelle Zweitliga-Spitzenreiter vom Kiez den sportlichen Rückstand zu dem 2018 erstmals aus der Bundesliga abgestiegenen Europapokal-Sieger von 1977 und 1983 sowie sechsmaligen Deutschen Meister wettgemacht. Aktuell belegt der HSV in der 2. Liga den siebten Rang - mit sechs Punkten Rückstand auf die Kiezkicker. "Sportlich haben wir in den letzten Jahren viele Schritte aufgeholt und sind mittlerweile auf Augenhöhe", urteilte Schultz deshalb. "Nur wehre ich mich dagegen, von einer Wachablösung zu reden."

