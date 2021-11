Trainer Timo Schultz erwartet Angriff der "großen Vereine"

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli erwartet, dass die Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen sowie der Stadtrivale HSV noch entscheidend in den Aufstiegskampf eingreifen werden. Die großen Clubs seien "komplett in Schlagdistanz" und könnten mit zwei, drei Siegen in Serie auf die Aufstiegsplätze vorrücken. "Ich gehe davon aus, dass die großen Vereine noch regelmäßig punkten und nach oben gelangen werden", sagte der St. Pauli-Trainer am Donnerstag in der Hansestadt.

Der allgemein großen Erwartungshaltung habe dieses Trio "vielleicht nicht ganz so schnell gerecht werden können", fügte der 44 Jahre alte Ex-Profi hinzu. Dass dafür seine Kiezkicker derzeit die Tabelle der 2. Liga anführen, sieht Schultz als Lohn der guten Arbeit an.

Die ersten drei Tabellenplätze belegen derzeit die vor Saisonbeginn eher als Außenseiter gehandelten Clubs FC St. Pauli, Jahn Regensburg und SC Paderborn. Als Vierter folgt der SV Darmstadt 98, bei dem die Kiezkicker am Samstag (13.30 Uhr, Sky) antreten. "Die Zuschauer können sich im ausverkauften Böllenfalltor auf ein sehr offensives Spiel freuen", glaubt Schultz. Personalnöte habe er derzeit keine. Denn die Nationalspieler des Kiezclubs haben sich nach ihren Länderspielen gesund zurückgemeldet. "Ich gehe davon aus, dass alle Nationalspieler einsatzfähig sind", betonte Schultz.

