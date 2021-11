Lieberberg: "Brauchen jetzt endlich bundesweit klare Regeln"

Konzertveranstalter Marek Lieberberg steht in der Festival-Lounge des Open-Air-Festivals "Rock am Ring".

Frankfurt. Marek Lieberberg, Geschäftsführer von Live Nation, fordert in der Corona-Pandemie bundesweit dringend einheitliche Regeln für die Konzertbranche. "Die Branche braucht jetzt endlich bundesweit klare Normen für den Neustart und nicht ein ewiges Hin und Her von widersprüchlichen Maßnahmen", sagte Lieberberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Warnung vor größeren Veranstaltungen halte er für "eine erneute Diskriminierung, die weder zielführend noch zu rechtfertigen ist". Besser wäre es, die Einhaltung der 2G-Regel oder 2G plus als Maxime für das öffentliche Leben festzulegen, egal ob im Nahverkehr, bei Flug- und Bahnreisen, Theater und Kino, Gastronomie und Hotels oder Sport- und Kulturveranstaltungen.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-43116/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg