SPD will Klimaschutzgesetz der Landesregierung ablehnen

Kiel. Die SPD will dem neuen Klimaschutzgesetz der Landesregierung im Landtag nicht zustimmen. "Im Grund genommen werden in diesem Gesetzentwurf nur die Klimaschutzziele an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts angepasst", sagte die Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli am Mittwoch in Kiel. Schleswig-Holstein müsse als Land mit viel Windkraft eine Vorreiterrolle für die gesamte Republik übernehmen.

Nach Überzeugung der SPD werde die Landesregierung mit ihren Plänen aber nicht einmal die eigenen Klimaschutzziele einhalten. Der designierte SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, sprach von "Scheinschlössern am Fluss". Die Regierung gebe keinerlei Antworten auf den notwendigen Umbau der Industrie. Über das Gesetz will das Parlament am kommenden Mittwoch beraten.

© dpa-infocom, dpa:211117-99-34888/2

