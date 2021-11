Hamburgs Basketballer nach Eurocup-Niederlage enttäuscht

Hamburg. Basketball-Profi Caleb Homesley war enttäuscht: "Für mich zählt einzig und allein der Sieg. Wir haben heute nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, das schmerzt", sagte der 24-jährige Guard der Hamburg Towers nach der 84:94-Eurocup-Niederlage der Hanseaten gegen den französischen Vertreter Boulogne Metropolitans 92. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Trainer Pedro Calles mit einem Sieg aus fünf Spielen nur auf dem achten Platz.

Der US-Amerikaner Homesley, der mit 29 Punkten erfolgreichster Werfer seines Team war, ist sich aber sicher, dass die Towers ihre Lehren aus der Niederlage ziehen werden: "Es ist ein langer Prozess, wir haben noch viele Spiele vor uns. Wir haben eine sehr gute Gruppe zusammen, das wird sich noch bezahlt machen."

In der Bundesliga ist der Tabellenführer am Samstag (20.30 Uhr/Magentasport) bei den elftplatzierten Merlins Crailsheim gefordert. Ob Towers-Center Maik Kotsar in Baden-Württemberg dabei sein kann, steht noch nicht fest. Die Partie gegen die Boulogne Metropolitans hatte der 2,11 Meter große Este wegen einer Schulterverletzung verpasst.

