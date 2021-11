Senat entscheidet über Ausweitung der 2G-Corona-Regeln

Hamburgs rot-grüner Senat entscheidet angesichts rasant steigender Infektionsfälle heute (Pk 12.30 Uhr) über eine Verschärfung der Corona-Regeln. Es wird erwartet, dass das bislang freiwillige 2G-Optionsmodell, das nur Geimpften und Genesenen Zutritt zu Einrichtungen erlaubt, in einigen Bereichen zur Pflicht wird. Betroffen seien vor allem jene Bereiche, in denen viele Menschen in Innenräumen zusammenkommen, hieß es. Dazu zählten etwa Restaurants, Clubs, Bars, aber auch der Indoor-Freizeitsport. Keine Verschärfungen werden vorerst im Einzelhandel oder öffentlichen Nahverkehr erwartet.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte am Wochenende getwittert, dass die Lage in den Kliniken der Hansestadt zwar noch stabil sei. Aber "damit es so bleibt, entscheidet der Senat am Dienstag über eine Ausweitung von 2G".

© dpa-infocom, dpa:211115-99-09770/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg