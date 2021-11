Nach tödlichem Messerstich - mehrjährige Strafe gefordert

Flensburg. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat im Prozess gegen einen 20-Jährigen, der an Karfreitag in Flensburg einen 16-Jährigen erstochen haben soll, eine Jugendstrafe von acht Jahren wegen Totschlags gefordert. Dies teilte ein Gerichtssprecher am Montag nach den nicht öffentlichen Plädoyers mit.

Der zur Tatzeit 19-jährige Deutsche soll den ebenfalls deutschen Jugendlichen laut Anklage auf einer Aussichtsplattform in der Nähe der Duborgskolen nach einem Streit mit einem Küchenmesser ins Gesicht gestochen haben. Zuvor soll der 16-Jährige den Angeklagten am Kragen gepackt und mit einem Faustschlag ins Gesicht attackiert haben. Der Jugendliche erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nebenklage und Verteidigung forderten in ihren nicht öffentlichen Plädoyers Jugendstrafen ebenfalls wegen Totschlags, wie der Gerichtssprecher weiter sagte. Der Nebenklagevertreter forderte eine Strafe von neun Jahren, der Verteidiger von nicht mehr als fünf Jahren. Zudem einigten sich Nebenklagevertreter und Verteidiger auf Schmerzensgeld und Hinterbliebenengeld in Höhe von 15.000 Euro.

Die Öffentlichkeit war nach Angaben des Gerichts gesetzlich zwingend während der Schlussvorträge ausgeschlossen, da bereits Teile der Beweisaufnahme in nicht öffentlicher Verhandlung stattgefunden haben. Das Urteil will das Landgericht Flensburg am 24. November um 9.15 Uhr in öffentlicher Sitzung verkünden.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-07482/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg