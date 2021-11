Freier Ticketverkauf für Hallenhockey-EM beginnt

Hamburg. Zwei Monate vor Beginn der Hallenhockey-EM der Damen und Herren in Hamburg wird der freie Ticketverkauf eröffnet. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Montag mitteilte, können die Eintrittskarten für die fünftägige Veranstaltung (12. bis 16. Januar 2022) von Dienstag an über hockeyticket.de erworben werden. Zuvor hatten die Veranstalter und Organisatoren der Europameisterschaften entschieden, das von der Stadt Hamburg präferierte 2G-Modell (nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt zur Halle) zu übernehmen.

"Mit der Hallenhockey-EM legt die Active City einen spektakulären Start in das Sportjahr 2022 hin. Hamburg hat bislang gute Erfahrungen mit 2G-Veranstaltungen gemacht. Deshalb ist es vernünftig, dass sich die Ausrichter der EM ebenfalls für dieses sichere Zugangsmodell entschieden haben", sagte Hamburgs Sportsenator Andy Grote. Er sei sich "sicher, dass Hamburgs erstes internationales Sportevent 2022 ein großer Publikumsmagnet werden wird", ergänzte der SPD-Politiker.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-06692/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg