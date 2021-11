Ex-Profi Kober rät HSV zu Geduld: "Der Druck muss mal raus"

Hamburg. Der ehemalige HSV-Profi Carsten Kober hat seinem Ex-Club im Kampf um den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga zu mehr Geduld geraten. "Beim HSV muss einfach mal der Druck raus", sagte der frühere Abwehrspieler SV im HSV-Podcast der "Hamburger Morgenpost" (Montag). Er wisse zwar, dass das im unruhigen Umfeld des Hamburger SV "superschwer" sei, aber man müsse "die Mannschaft auch mal ein Jahr wachsen und sich entwickeln lassen", sagte Kober, der 223 Bundesliga-Spiele für die Hanseaten absolvierte.

"Es war immer diese Ungeduld da - und dann mussten eben die Trainer dran glauben", urteilte der 54-Jährige im Rückblick auf die drei gescheiterten Anläufe zur Erstliga-Rückkehr. Würden nicht stets die Trainer gewechselt und die Kader umgekrempelt, könnte es beim HSV aufwärts gehen, glaubt er. Dass der Verein unter dem neuen Coach Tim Walter verstärkt auf talentierte Akteure mit Perspektive setzt, sei "gut", so Kober, der von 1985 bis 1996 das HSV-Trikot trug.

"Es kann nur der Weg sein, mit jungen Spielern und drei, vier Erfahrenen eine Mannschaft zu stellen und das Thema Geduld auf die Agenda zu setzen", erklärte der heutige Vorstand, Sportchef und Coach des Hamburger Landesligisten SC Vorwärts Wacker 04 Billstedt. Im Gegensatz zu den heutigen HSV-Profis, die in der 2. Liga in vier der jüngsten fünf Duelle dem FC St. Pauli unterlegen waren, hat Kober in seiner Karriere kein einziges Match gegen den Stadtrivalen vom Kiez verloren. "Das gab es nicht", betonte Kober. Denn: "Da könntest du nicht zum Bäcker, nicht zur Tankstelle, nicht zum Kaufmann."

© dpa-infocom, dpa:211115-99-05331/2

