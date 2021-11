Trafo-Schwertransport kurz vor dem Ziel

Oststeinbek. Der Transformatoren-Schwertransport aus Lauenburg hat in der Nacht zum Montag seinen Weg zum Umspannwerk in Oststeinbek fortgesetzt. Am Montagmorgen war der Transport bereits in Glinde, wie ein Sprecher berichtete. Es sei jedoch noch nicht klar, ob er sein endgültiges Ziel tatsächlich am Montag erreiche. Kurz vorher sei noch einmal ein Umbau nötig, erklärte der Sprecher. Dafür sei in einer Straße ein Halteverbot eingerichtet worden. Die Polizei müsse den Umbau noch am Montag aber zunächst genehmigen, bevor die Fahrt fortgesetzt werden könne.

Der insgesamt rund 700 Tonnen schwere Transport mit dem Transformator war in der Nacht zum Mittwoch in Lauenburg gestartet. Ursprünglich sollte er die 47 Kilometer lange Strecke in nur zwei Nächten zurücklegen. Für den Transport mussten unter anderem Ampeln und Verkehrsschilder abmontiert werden. Auf der Schluss-Etappe stellte unter anderem eine Eisenbahnbrücke ein Hindernis dar.

© dpa-infocom, dpa:211115-99-01813/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg