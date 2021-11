Von Kodolitsch erste Präsidentin des Hamburger Sportbundes

Hamburg. Dem Hamburger Vereinssport steht erstmals in seiner Geschichte eine Frau vor. Katharina von Kodolitsch ist neue Präsidentin des Hamburger Sportbundes (HSB). Die 51 Jahre alte Vizepräsidentin des Deutschen Ruderverbandes wurde am Samstag bei der Mitgliederversammlung im Hotel Grand Elysée mit 73,96 Prozent der Stimmen für die nächsten vier Jahre in das Amt gewählt. Ihr Vorgänger Jürgen Mantell war sieben Jahre Präsident des HSB.

Mantell dankte in der schweren Corona-Zeit, die den Vereinssport phasenweise zum Erliegen gebracht hatte, den Mitgliedern. "Ich bin allen, die in Vereinen und Verbänden Verantwortung tragen, dankbar für das, was sie in der letzten Zeit für den Sport geleistet haben. Dieses Engagement zeigt erneut, dass der Vereinssport sich auf sein Fundament an Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen verlassen kann, auch wenn es schwer wird", sagte der 77 Jahre alte Politiker.

Die Versammlung beschloss einstimmig die Einführung eines Ethik-Kodex. Zudem wurde eine ehrenamtliche Ombudsfrau eingesetzt, die als Ansprechpartnerin beim Thema Good Governance fungiert. Die Position füllt die Rechtsanwältin und Notarin Katrin Sattelmair, ehemalige Präsidentin des Harvestehuder HTC, aus.

Sportsenator Andy Grote schloss eine 2G-Regelung im Breitensport nicht aus. "Wenn sich die negative Entwicklung bei den Infektionen und bei den Folgen fürs Gesundheitswesen fortsetzt, dann werden wir die Ungeimpften zusätzlich über das, was wir heute schon haben, hinaus einschränken müssen in ihrem Zugang zu den Orten, wo Menschen aufeinandertreffen. Und dazu gehört auch der Sport", sagte Grote.

