39-Jähriger in Hamburg mit Stichen lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Ein 39-jähriger Mann ist in Hamburg-Lurup durch mehrere Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe es ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Samstag einen Streit und eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gegeben. Die alarmierten Beamten hätten daraufhin den 39-jährigen Bewohner schwerverletzt vor dem Haus aufgefunden. Die Polizisten nahmen in Tatortnähe einen 19-Jährigen vorläufig fest, welcher am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden sollte. Die Mordkommission führt die Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:211114-99-993278/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg