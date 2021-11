Heimspiel der Towers gegen Bamberg erst am 5. Januar 2022

Hamburg. Das Heimspiel der Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg findet erst im neuen Jahr statt. Da die Hanseaten im Eurocup am 22. Dezember bei Dolomiti Energia Trento antreten, musste die eigentlich für den 22./23. Dezember angesetzte Liga-Partie gegen die Bamberger verlegt werden. Das Match gegen den Serienmeister wird nun am 5. Januar 2022 (19.00 Uhr) ausgespielt, teilten die Norddeutschen am Freitag mit. Tickets für dieses und alle weiteren Heimspiele der Hamburg Towers gibt es ausschließlich im Online-Ticketshop, hieß es in der Club-Mitteilung.

