Calles begeistert über ersten Eurocup-Erfolg der Towers

Hamburg (dpa/lno) – Nach dem ersten Europapokal-Erfolg der Vereinsgeschichte seiner Hamburg Towers war der sonst so ruhige Coach Pedro Calles völlig aus dem Häuschen. "Es ist ein großartiges Gefühl. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, die sich diesen Sieg hier erkämpft haben", sagte der 38 Jahre alte Spanier am Mittwochabend nach dem 100:96 (50:45) bei Lietkabelis Panevezys in Litauen. Die vorherigen drei Spiele im Basketball-Eurocup hatten die Norddeutschen allesamt verloren. "Dieser Sieg ist historisch", meinte Lukas Meisner, der mit 20 Punkten bester Werfer der Hanseaten war.

Dabei steckten die Norddeutschen auch den verletzungsbedingten Ausfall ihres Centers Maik Kotsar weg und sicherten sich den Erfolg. Calles: "Trotz der Widrigkeiten haben meine Spieler auf unser System vertraut. In der Defensive lief nicht alles so, wie wir uns das vorgenommen haben. Dafür hat das Team in der Offensive Wege gefunden, um das zu kompensieren und damit den Sieg heute einzufahren."

Zwar kamen die Gastgeber zehn Sekunden vor dem Spielende noch einmal bis auf zwei Punkte heran. Doch dann verwandelte Robin Christen nervenstark zwei Freiwürfe für die Hamburger und sicherte somit den Sieg. Das nächste Eurocup-Spiel findet für die Towers am 16. November in Hamburg gegen Boulogne Metropolitans 92 aus Frankreich statt.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-954126/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg