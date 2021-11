Schleswig-holsteinischer Journalistenpreis verliehen

Kiel. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) in Schleswig-Holstein und der Kieler Presse-Klub haben ihre Journalistenpreise für 2020/2021 verliehen. Den mit 2000 Euro dotierten 1. Preis erhielt am Mittwoch die Fernsehjournalistin Janina Harder für einen Beitrag im NDR Schleswig-Holstein Magazin. Das Thema der Ausschreibung lautete "Covid 19 - wie ein Virus unser Leben verändert".

Harder begleitete für die dreiteilige Reportage "Wie erleben Kinder die Corona-Krise?" fünf Tage lang Grundschulkinder und nahm an deren Familienleben teil. Laut Jury werden die Stücke getragen vom Optimismus der Kinder. Den 2. Preis (1500 Euro) erhielt Julia Boecker vom "Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag" für ihren Beitrag "Allein gegen Corona". Dieser beschreibe sachlich aber beklemmend, wie eine Mutter ihre Söhne von der Schule isoliere und versuche, Corona aus ihrem Leben zu verbannen.

Für einen Fernsehbeitrag über die Arbeit auf einer Corona-Intensivstation inklusive Aufnahmen einer Krankenschwester mit Handy-Kamera ging der 3. Preis (1000 Euro) an Katharina Marquardt (Sat.1). Näher könnten Außenstehende nicht an Patienten und an Pflegekräfte herankommen, um über deren extreme Herausforderungen zu berichten, urteilte die Jury.

Preise für Nachwuchsjournalisten über 750 beziehungsweise 500 Euro gingen an Josephine Andreoli ("Lübecker Nachrichten") und Jonas Bickel ("Kieler Nachrichten"). Andreoli begleitete einen Corona-Patienten bei der schrittweisen Rückkehr ins Leben nach mehrwöchigem Koma. Bickel schrieb über seine eigene Achterbahnfahrt, als ihn die Corona-Warn-App eine Woche lang fälschlich als erkrankt in häusliche Quarantäne zwang.

Der DJV-Landesvorsitzende Kai Dordowsky und der Vorsitzende der Stiftung Kieler Presse-Klub, Reinhardt Hassenstein, würdigten die Qualität der von 37 Journalistinnen und Journalisten eingereichten 40 Beiträge. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) betonte, "selten war der Hunger nach glaubwürdigen Informationen so groß wie in den vergangenen fast zwei Jahren". Die Institutionen des Landes hätten den Stresstest bestanden.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-941370/2

