Streit zwischen Vater und Sohn löst SEK-Einsatz aus

Gudow. Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat am Dienstag in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Der 21-jährige Sohn flüchtete aus dem Haus des Vaters und alarmierte gegen 16.35 Uhr den Notruf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein 55 Jahre alter Vater habe gedroht, ihn zu erschießen.

Weil der Mann nach Angaben seines Sohnes Sportschütze ist und legal über Schusswaffen verfügt, umstellten Beamte das Haus. Das SEK wurde alarmiert. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude. Gegen 20.40 Uhr konnte der Mann überredet werden, herauszukommen. SEK-Kräfte nahmen ihn fest, er leistete keinen Widerstand. Anschließend stellten Beamte diverse Schusswaffen und Munition sicher.

Nach einem Gespräch mit dem sozialpsychologischen Dienst durfte der 55-Jährige nach Hause zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-940955/2

