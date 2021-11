"Udopium Live 2022": Lindenberg gibt weitere Zusatzkonzerte

Hamburg. Wegen der großen Nachfrage will Rockmusiker Udo Lindenberg (75) bei seiner Tour im kommenden Jahr fünf weitere zusätzliche Konzerte anbieten. Die Shows seien in Stuttgart (27. Mai), Bremen (3. Juni), Dortmund (8. Juni), Hannover (23. Juni) und Mannheim (10. Juli) geplant, teilte der Konzertveranstalter am Mittwoch mit. "Vier Tage nach dem offiziellen Vorverkaufsstart haben sich bereits 150 000 Fans für den Flug mit dem Udonauten angemeldet und ihre Tickets gebucht." Dies habe zur Folge, dass es weitere Konzerte geben werde. Lindenberg wird bei "Udopium Live 2022" nun insgesamt 21 Konzerte von Mai bis Juli geben. Bereits am vergangenen Freitag sind Zusatztermine in Köln, Hamburg und Berlin angekündigt worden.

