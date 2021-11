Bürgerbeauftragte mit Europa-Preis ausgezeichnet

Flensburg. Die Europäische Bürgerbeauftragte, Emily O'Reilly, ist am Dienstagabend mit dem mit 10.000 Euro dotierten Europa-Preis der Europa-Universität Flensburg ausgezeichnet worden. Sie erhalte den Preis "für ihren tatkräftigen und mutigen Einsatz für mehr Transparenz, Effektivität und Integrität der EU-Organe und Institutionen", hieß es zur Begründung. Die gebürtige Irin O'Reilly habe ihr Amt selbstbewusst weiterentwickelt und so dazu beigetragen, dass die Europäische Ombudsstelle an Bedeutung gewonnen habe und die EU dem Ideal von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Verfahrensweisen besser gerecht werde, sagte der Vorsitzende des Hochschulrats Christian Scherf laut Mitteilung der Universität.

O'Reilly sagte in ihrer Dankesrede, "meine Arbeit wird auch von meiner starken persönlichen Überzeugung beeinflusst, dass die EU eine Kraft für das Gute in der Welt ist". Wenn sie ihre Arbeit in einer nicht juristischen Sprache zusammenfassen sollte, "würde ich sagen, dass ich versuche, dafür zu sorgen, dass die Guten gut bleiben". Das Preisgeld will O'Reilly an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen spenden.

Der vom Hochschulrat gestiftete Preis ist erstmals 2018 verliehen worden. Damals erhielt der dänische Schriftsteller Carsten Jensen ("Wir Ertrunkenen", "Der erste Stein") den Preis.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-936077/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg