Ludwigsburg: 82-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gerlingen. Eine 82-Jährige ist bei einem Unfall in der Nähe von Ludwigsburg schwer verletzt worden. Der genaue Hergang ist aber noch unklar, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau hatte am Dienstagmorgen in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) auf dem Häckselplatz Grünabfälle entsorgt, als sie offenbar von einem Auto angefahren wurde, so die Polizei am Mittwoch. Vermutlich sei ein ebenfalls 82 Jahre alter Autofahrer mit der Frau zusammengestoßen. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-935684/2

