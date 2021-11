Langjähriger DGB-Nord-Vorsitzender Polkaehn gestorben

Hamburg. Der langjährige Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, ist tot. Der 66-Jährige starb am Dienstag nach Krankheit in Lübeck, wie der DGB am Dienstag mitteilte. Polkaehn stand seit 2010 an der Spitze des Gewerkschaftsbundes im Norden.

Mit großer Bestürzung habe der DGB vom Tod Polkaehns erfahren, erklären der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord Ingo Schlüter. "Wir verlieren mit Uwe einen guten Freund und überzeugten Gewerkschafter, der sich über Jahrzehnte um die Gewerkschaftsbewegung im Norden verdient gemacht hat."

SPD-Bundesvize Serpil Midyatli bezeichnete Polkaehn als engen Partner beim Einsatz für gute Arbeit und die Interessen der Beschäftigten im Land. "Mit Uwe Polkaehn verlieren ich einen wichtigen Ratgeber und Vertrauten. Er war ein aufrechter Sozialdemokrat und Kämpfer für Arbeitnehmerrechte."

Am 27. November soll die niedersächsische GEW-Vorsitzende Laura Pooth neue Vorsitzende des DGB-Bezirks Nord. Das hatte die Gewerkschaft bereits im Sommer angekündigt. Polkaehn wollte aus Altersgründen nicht mehr antreten.

Zum DGB Bezirk Nord gehören die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Nach Gewerkschaftsangaben hat der DGB in den drei Ländern insgesamt mehr als 400.000 Mitglieder.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-929254/2

