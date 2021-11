Flensburger gegen Tabellen-Zweiten aus Berlin gefordert

Ein Handballspieler hält den Spielball in den Händen.

Flensburg. Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen am Mittwoch mit der Unterstützung ihrer Zuschauer einen Sieg im Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellen-Zweiten Füchse Berlin feiern. "Wir brauchen die Euphorie der Fans, um das Spiel zu gewinnen", sagte SG-Trainer Maik Machulla bei einer Presserunde am Dienstag.

Für die Partie (19.05 Uhr/Sky) sind bislang mehr als 5000 Karten verkauft worden. Auch die Stehtribüne wird wieder geöffnet. Für Rückraumspieler Mads Mensah Larsen, der seit 2020 das SG-Trikot trägt, wird es das erste Heimspiel in einer vollen Flensburger Arena sein. Machulla: "Das hat er noch nie erlebt."

In der Tabelle liegen die Hauptstädter mit einem Spiel mehr sieben Punkte und vier Ränge vor den sechstplatzierten Flensburgern. Dass Berlin an der Tabellenspitze mitmischt, ist für Machulla nicht überraschend. "Der Abstand ist es aber schon, und wir werden alles dafür tun, dass der Abstand nicht größer wird", kündigte der 44-Jährige an. Personell hat sich bei den Flensburgern nur wenig getan. Zwar steht Rückraum-Linkshänder Magnus Röd wieder im Mannschaftstraining, doch ein Einsatz gegen die Füchse kommt für den Norweger wohl noch zu früh.

