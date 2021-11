AfD-Fraktion wehrt sich vor Gericht gegen Äußerungen

Hamburg. In einem Rechtsstreit vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht wendet sich die AfD-Bürgerschaftsfraktion am kommenden Dienstag (16.11.) gegen Äußerungen des Innensenators Andy Grote bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2019. Sie wehrt sich dagegen, dass der SPD-Politiker im Zusammenhang mit der Einstufung der AfD-Teilorganisation "Der Flügel" als rechtsextremistische Bestrebung über einen politischen Konfrontationskurs der AfD sowie ein konfrontatives Auftreten der AfD in der Bürgerschaft gesprochen habe. Das teilte das Gericht am Dienstag mit.

Die AfD-Fraktion sei überzeugt, dem Innensenator habe eine öffentliche Bewertung ihrer Parlamentsarbeit nicht zugestanden. Seine Äußerungen hätten eine Stigmatisierung zur Folge gehabt.

Der Senat und der Innensenator erklären nach Angaben des Gerichts dagegen, dessen Äußerungen seien im Rahmen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und damit in Erfüllung gesetzlicher Aufgaben erfolgt. Der Senator habe zudem ausdrücklich klargestellt, dass die wahrgenommene Intensivierung des politischen Konfrontationskurses Teil legitimer Oppositionsarbeit sei.

Die Verhandlung findet im Bürgersaal Wandsbek statt. Mit einer Urteilsverkündung ist laut Gericht im Dezember zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-927312/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg